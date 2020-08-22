В третьей фазе испытаний российской вакцины от COVID-19 будут участвовать 40 000 человек

В России начинается третья фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса. В ней будут участвовать более 40..

В России начинается третья фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса. В ней будут участвовать более 40 тысяч добровольцев.

Специалисты проведут двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование, которое, по их словам, соответствует международным стандартам. То есть ни добровольцы, ни медики не будут знать, кому ввели вакцину, а кому – лекарство-пустышку.

[Денис Логунов, замдиректора Центра им. Гамалеи]:

«Целями этого протокола будет уже не столько изучение иммуногенности и безопасности вакцины – хотя это делается всегда и будет происходить и в данном случае, – но здесь ещё будет оценена эпидемиологическая эффективность».

Массовое испытание вакцины проведут в 45 медицинских центрах по всей России. Заместитель директора Центра Гамалеи говорит, что исследование будет под жёстким контролем регулирующих органов.

[Денис Логунов, замдиректора Центра им. Гамалеи]:

«Каждая пробирка вакцины у нас будет QR-кодирована, каждый человек, который будет получать в гражданском обороте этот препарат, будет иметь приложение. То есть каждая пробирка будет привязана к человеку, а человек – к приложению».

По словам генерального директора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, все данные испытаний будут предоставлены Всемирной организации здравоохранения, а также – некоторым странам, которые рассматривают возможность участия в последнем этапе исследования. В их число входят ОАЭ, Индия, Бразилия, Филиппины и Саудовская Аравия.

Вакцина, разработанная Центром Гамалеи, получила название «Спутник V». В России её зарегистрировали уже после двух фаз клинических испытаний, проведённых за один этап.

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций сообщили, что к ним поступили заказы на миллиард доз препарата.

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