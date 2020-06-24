После отмены карантина Испанию накрыла жара

Всего через несколько дней после снятия карантина в Испанию пришла первая этим летом сильная жара. Жёлтое..

Всего через несколько дней после снятия карантина в Испанию пришла первая этим летом сильная жара. Жёлтое и оранжевое предупреждения об её опасности выпустили в Мадриде, Эстремадуре, Кастилии, Леоне и Андалусии. В Мадриде — +36, а в андалусских Севилье и Кордове на юге страны – все 40. В целом 40-градусная жара ожидается примерно в 20 провинциях Испании.

Массы горячего воздуха пришли из Африки.

Люди потянулись к морю.

[отдыхающий]:

«Замечательно. Хорошо немного пробежаться. Столько людей выходят на прогулку, их не остановить. Это очень хорошо». [отдыхающая]:

«По-моему, сегодня жарче, чем вчера. Но сегодня облачно, потому что вчера над морем было очень жарко. Поэтому видимость не очень хорошая».

А на севере Испании в Галисии, где обычно значительно прохладней, чем на юге, метеорологи прогнозируют штормы. Ожидается ветер скоростью до 80 километров в час. Температура воздуха там тоже выше обычного.

По прогнозам синоптиков, жаркая погода продлится несколько дней.

Напомним, испанцам разрешили свободно передвигаться по стране и посещать пляжи лишь в минувшее воскресенье.

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