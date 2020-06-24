После отмены карантина Испанию накрыла жара
Всего через несколько дней после снятия карантина в Испанию пришла первая этим летом сильная жара. Жёлтое..
Дата загрузки: 2020-06-25
Массы горячего воздуха пришли из Африки.
Люди потянулись к морю.
[отдыхающий]:
«Замечательно. Хорошо немного пробежаться. Столько людей выходят на прогулку, их не остановить. Это очень хорошо».
[отдыхающая]:
«По-моему, сегодня жарче, чем вчера. Но сегодня облачно, потому что вчера над морем было очень жарко. Поэтому видимость не очень хорошая».
А на севере Испании в Галисии, где обычно значительно прохладней, чем на юге, метеорологи прогнозируют штормы. Ожидается ветер скоростью до 80 километров в час. Температура воздуха там тоже выше обычного.
По прогнозам синоптиков, жаркая погода продлится несколько дней.
Напомним, испанцам разрешили свободно передвигаться по стране и посещать пляжи лишь в минувшее воскресенье.
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