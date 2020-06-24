Акробаты выполнили трюки среди Альп, чтобы поддержать всех артистов

Над живописными швейцарскими Альпами в Ле-Дьяблере развернулось настоящее цирковое шоу. Знаменитый канатоходец Фредди Нок выполняет трюки на высоте 3000 метров. Он вместе с несколькими другими акробатами выступает среди гор, чтобы поддержать деятелей развлекательной индустрии, пострадавших из-за пандемии.

Во время шоу Нок установил три рекорда. Он прошёл 40 метров по канату, натянутому под углом более 39 градусов. Также швейцарский акробат проехал на велосипеде 367 метров. По этому же канату он прошёл с закрытыми глазами более 150 метров.

[Фредди Нок, канатоходец]:«Мой следующий проект – выступление на воздушном шаре. Я хочу подняться на высоту в 5000 метров».

Ещё один смельчак – акробат Рамон Катрине из швейцарско-австралийской цирковой семьи. Он выступает на девятиметровом «Колесе смерти», установленном на краю горы.

Своё мастерство также продемонстрировали швейцарский акробат Давид Майяр и итальянская акробатка Шейла Николоди.

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