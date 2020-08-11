Нигерийский мальчик прославился после балетного танца под дождём

11-летний нигериец Энтони Ммесома Маду серьёзен не по годам и стремится стать артистом балета. В июле..

[Энтони Ммесома Маду, танцор]:

«Балет – это моя жизнь. Я тренируюсь везде и, когда танцую, чувствую себя на вершине мира. Когда мама посылает меня куда-нибудь с поручением, я сначала танцую, а потом иду. Я очень счастлив, потому что люблю балет».

11-летний нигериец Энтони Ммесома Маду серьёзен не по годам и стремится стать артистом балета. В июле в соцсетях появилось видео мальчика, старательно танцующего под проливным дождём. Ролик сразу стал вирусным.

Юный танцор занимается в академии Leap of Dance в Лагосе. Его увлечение понимают далеко не все нигерийцы – культуры балета здесь нет. Зато видеоролик привлёк внимание престижного Американского театра балета. Он пригласил Энтони на обучение в США.

[Энтони Ммесома Маду, танцор]:

«Когда друзья видят, как я танцую, думают: «Что он делает? Танцует иностранный танец вместо нигерийского?» А теперь я выиграл главный приз и в следующем году поеду в США. Я очень рад. Я полечу на самолёте и с нетерпением жду этого. Всё это благодаря балету».

Академию балета в Лагосе открыл три года назад нигериец Даниэль. Он обучает детей бесплатно. После нашумевшего видео в его танцевальную школу хлынули пожертвования. Мужчина потратит деньги на продвижение балета в Нигерии.

[Даниэль Аджала Овосени, основатель Академии Leap of Dance]:

«Я считаю эту форму искусства необходимой. Оно учит дисциплине, преданности делу и целеустремленности. Эти качества помогают стать отличным артистом балета. И студенты, научившись всему этому, могут привнести дисциплинированность и преданность делу во все сферы своей жизни».

Ну а юный танцор уже сейчас сможет заниматься онлайн с преподавателями Американского театра балета.

Короткая ссылка на эту страницу: