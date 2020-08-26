Швейцарский парашютист совершил первый в мире прыжок с «солнечного самолёта»
Швейцарец Рафаэл Домьян совершил первый в мире прыжок с парашютом с самолёта, работающего на солнечной энергии...
Дата загрузки: 2020-08-26
Парашютист приземлился недалеко от аэродрома в Пеэрне, откуда ранее взлетел самолёт.
[Рафаэл Домьян, парашютист]:
«Впервые человек прыгнул с электрического самолёта. И это меняет будущее парашютного спорта».
«Солнечный самолёт» – сравнительно новый аппарат, и специалисты пока не знают, как он поведёт в себя в разных условиях.
[Рафаэл Домьян, парашютист]:
«Я не мог слишком долго стоять на крыле, потому что неизвестно, как отреагирует самолёт. Поэтому мне пришлось выйти и сразу прыгнуть, не отталкиваясь. Я просто упал с самолёта. Впечатления удивительные».
Домьян не только парашютист, но и пилот, а также – инициатор проекта SolarStratos. Его участники планируют запустить «солнечный самолёт» в стратосферу. Они хотят подняться на высоту 20 тысяч метров.
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