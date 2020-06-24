Москвичи снова могут кататься на речных трамваях

[Ольга Ткачева, сотрудница компании «Рэдиссон Ройал, Москва»]:

«Мы возобновляем свою деятельность спустя три месяца простоя. И сегодня как раз первые суда будут отходить от многих причалов и от причала «Гостиница «Украина»» флотилии » Рэдиссон Ройал» и от многих других причалов, где стартуют другие судоходные компании».

Парадом судов открылся сезон пассажирской навигации на Москве-реке. Жители и гости столицы вновь могут наслаждаться водными прогулками. Их разрешили в рамках очередного этапа отмены карантинных ограничений.

На речных судах ввели новые правила безопасности.

[Ольга Ткачева, сотрудница компании «Рэдиссон Ройал, Москва»]:

«Это и дезинфекция всех помещений после каждого рейса, это дезинфекция воздуха, это и специальная обработка всей посуды, поскольку у нас ресторанное обслуживание, это социальная дистанция».

В столице также открылись рестораны и кафе, возобновили работу спортзалы, бассейны и детские сады. В парках снова можно сидеть на скамейках, заниматься на тренажёрах и играть на детских площадках.

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