Как овсянка и зола от пожаров помогают природе Австралии восстановиться
Выгоревшие территории Южной Австралии постепенно оживают после разрушительных пожаров. При этом экологи говорят, что травы, исторически..
Дата загрузки: 2020-06-25
Выгоревшие территории Южной Австралии постепенно оживают после разрушительных пожаров. При этом экологи говорят, что травы, исторически произрастающие на континенте, могут иметь критически важное значение в защите природы от возгораний в будущем.
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