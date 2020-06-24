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Как овсянка и зола от пожаров помогают природе Австралии восстановиться

Как овсянка и зола от пожаров помогают природе Австралии восстановиться

Выгоревшие территории Южной Австралии постепенно оживают после разрушительных пожаров. При этом экологи говорят, что травы, исторически..

Дата загрузки: 2020-06-25

Выгоревшие территории Южной Австралии постепенно оживают после разрушительных пожаров. При этом экологи говорят, что травы, исторически произрастающие на континенте, могут иметь критически важное значение в защите природы от возгораний в будущем.
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