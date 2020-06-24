Манекены в одежде викторианской эпохи помогут обеспечивать дистанцию в лондонском баре

Эти манекены уже готовятся занять места в одном из лондонских кафе. Они помогут заведению выполнять правила..

Эти манекены уже готовятся занять места в одном из лондонских кафе. Они помогут заведению выполнять правила социального дистанцирования.

И хотя пабы, рестораны и бары в Англии, скорее всего, смогут открыться не раньше 4 июля, эти безмолвные посетители уже сидят в полном облачении.

Их наряды выполнены в стиле викторианской эпохи, чтобы соответствовать стилю оформления бара. А сидеть манекены будут на тех местах, которые занимать нельзя. В противном случае можно оказаться слишком близко к другим посетителям.

Бар постарался сохранить свою атмосферу без необходимости убирать мебель или столики.

[Чарли Джилкс, сооснователь бара]:«Если бы в начале года вы мне сказали, что я буду одевать манекены, я бы вам не поверил. Но люди реагируют на эту идею очень хорошо. Мне уже пишут, что хотят прийти и сфотографироваться с этими манекенами».

Некоторые магазины, которые продают не критически важные товары, уже открыты с 15 июня. Однако британская индустрия ресторанно-гостиничного хозяйства сможет заработать чуть позже.

Компании с трудом пытаются выполнять нормы социального дистанцирования, которые установили расстояние в два метра между людьми. Однако это очень много, и из-за этого предприятия теряют прибыль. Так, в этом кафе, согласно нормам, теперь сможет быть 30 посетителей вместо 120.

Премьер-министр Борис Джонсон уже распорядился пересмотреть это правило.

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