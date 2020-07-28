Птичий заповедник в Зимбабве пытается пережить пандемию

Здесь хищных птиц Африки можно увидеть с очень близкого расстояния. Парк «Куимба Шири» в Зимбабве насчитывает..

Здесь хищных птиц Африки можно увидеть с очень близкого расстояния. Парк «Куимба Шири» в Зимбабве насчитывает более 400 видов пернатых, включая редких стервятников.

Это единственный в своём роде заповедник в стране, который смог пережить все трудности последних трёх десятилетий. Это и земельная реформа, и экономический кризис.

Теперь же он снова с трудом удерживается на плаву. В этот раз – из-за пандемии коронавируса.

[Гари Стаффорд, владелец заповедника]:

«Все наши птицы поступили из разрушенных гнёзд. Это были сироты или раненые птицы».

Владелец Гари Стаффорд купил эту землю в 1990 году. А уже через два года птичий питомник открылся. В ходе земельной программы, которая началась в 2000 году, бывшие власти пытались, часто – насильственным способом, передать земли темнокожим владельцам.

Гари говорит, что на питомник нападали около 40 раз. А однажды ему даже пришлось на время покинуть страну из-за угроз в адрес его сына. Однако позже власти разрешили Стаффорду вернуться.

А уже в 2009 году в стране грянул экономический кризис. Многие птицы в заповеднике умерли с голоду. Многих пришлось отпустить в дикую природу.

[Гари Стаффорд, владелец заповедника]:

«Это были ужасные времена, еды для птиц не было. Мне больно вспоминать, но мне пришлось застрелить нескольких моих лошадей, чтобы прокормить птиц».

Из-за пандемии коронавируса заповедник распродаёт технику, чтобы удержаться на плаву. В том числе – экскаватор, лодку, грузовик, трактор и катер.

[Гари Стаффорд, владелец заповедника]:

«Треть посетителей, почти треть состояла из китайцев. Они перестали приезжать в феврале. Мы потеряли треть нашего дохода с февраля. А потом в марте закрылись границы».

Парк был на карантине четыре месяца. Однако и после открытия посетителей очень мало. Гари надеется, что в ближайшие недели гостей станет больше.

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