В южнокорейском зоопарке впервые родилась большая панда
В Южной Корее впервые родился детёныш большой панды. Это произошло в зоопарке города Йонъин. Мама новорождённого..
Дата загрузки: 2020-07-23
Детёныш женского пола родился здоровым. Он весит примерно 200 граммов. Ай Бао сразу начала заботиться о малыше.
Две взрослые панды прибыли в Южную Корею из китайской провинции Сычуань четыре года назад. Власти КНР сдали медведей в аренду на 15 лет. Обычно за год владения пандами нужно платить миллион долларов. Всех детёнышей зоопарки обязаны отдавать Китаю.
Новорождённой панде выберут имя, когда ей исполнится 100 дней. В южнокорейском зоопарке она будет жить до четырёх или пяти лет, а потом её отправят в Сычуань.
Зоопарк находится на территории развлекательного комплекса Эверлэнд – крупнейшего в Южной Корее. Панды из Китая стали одним из его главных украшений.
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