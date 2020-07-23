В южнокорейском зоопарке впервые родилась большая панда

В Южной Корее впервые родился детёныш большой панды. Это произошло в зоопарке города Йонъин. Мама новорождённого..

В Южной Корее впервые родился детёныш большой панды. Это произошло в зоопарке города Йонъин. Мама новорождённого – 17-летняя панда Ай Бао, а отец – 18-летний Лэ Бао.

Детёныш женского пола родился здоровым. Он весит примерно 200 граммов. Ай Бао сразу начала заботиться о малыше.

Две взрослые панды прибыли в Южную Корею из китайской провинции Сычуань четыре года назад. Власти КНР сдали медведей в аренду на 15 лет. Обычно за год владения пандами нужно платить миллион долларов. Всех детёнышей зоопарки обязаны отдавать Китаю.

Новорождённой панде выберут имя, когда ей исполнится 100 дней. В южнокорейском зоопарке она будет жить до четырёх или пяти лет, а потом её отправят в Сычуань.

Зоопарк находится на территории развлекательного комплекса Эверлэнд – крупнейшего в Южной Корее. Панды из Китая стали одним из его главных украшений.

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