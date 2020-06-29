Телеканал NTD

Испанцы вместо пляжей выбирают отдых среди дикой природы

Испанцы вместо пляжей выбирают отдых среди дикой природы

Недалеко от испанского города Химера-де-Либар расположилась база отдыха «Вилла Сандия». Здесь гостей ждут крошечные стилизованные домики..

Дата загрузки: 2020-06-29

Недалеко от испанского города Химера-де-Либар расположилась база отдыха «Вилла Сандия». Здесь гостей ждут крошечные стилизованные домики и живописные лесные и горные ландшафты. Именно в такие места отправляются туристы в Испании, игнорируя Рим, Париж и морские курорты.

[Кандела Луке, директор базы отдыха]:
«По сравнению с отелями у нас больше туристов. Тенденция меняется – люди не едут на пляжи, а путешествуют в глубине страны. У нас было мало гостей, но теперь туристы хотят уехать на природу, поскольку здесь спокойнее».

Базу отдыха окружают три природных парка – Сьерра-де-Грасалема, Сьерра-де-лас-Ньевес и Лос Алькорнокалес.

[турист]:
«Думаю, отдых на природе намного спокойнее, а здесь тем более мало людей. Меньше, чем на пляже, где все рядом».

Испания уже открыла границы для европейцев, но здесь иностранных туристов пока мало. Чаще всего приезжают сами испанцы.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2020 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне