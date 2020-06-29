Испанцы вместо пляжей выбирают отдых среди дикой природы

[Кандела Луке, директор базы отдыха]:

«По сравнению с отелями у нас больше туристов. Тенденция меняется – люди не едут на пляжи, а путешествуют в глубине страны. У нас было мало гостей, но теперь туристы хотят уехать на природу, поскольку здесь спокойнее».

Недалеко от испанского города Химера-де-Либар расположилась база отдыха «Вилла Сандия». Здесь гостей ждут крошечные стилизованные домики и живописные лесные и горные ландшафты. Именно в такие места отправляются туристы в Испании, игнорируя Рим, Париж и морские курорты.

Базу отдыха окружают три природных парка – Сьерра-де-Грасалема, Сьерра-де-лас-Ньевес и Лос Алькорнокалес.

[турист]:

«Думаю, отдых на природе намного спокойнее, а здесь тем более мало людей. Меньше, чем на пляже, где все рядом».

Испания уже открыла границы для европейцев, но здесь иностранных туристов пока мало. Чаще всего приезжают сами испанцы.

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