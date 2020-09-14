WWF: дикие животные исчезают очень быстро из-за вырубки лесов под поля

С 1970 года популяции диких животных сократились в среднем на две трети. Об этом сообщает Всемирный..

[Марко Ламбертини, глава Всемирного фонда дикой природы]:

«Это плохо с трёх сторон. Во-первых, потому что менее чем за 50 лет популяции диких животных резко сократились на две трети. И это мгновение ока по сравнению с миллионами лет, пока эти виды населяли планету».

С 1970 года популяции диких животных сократились в среднем на две трети. Об этом сообщает Всемирный фонд дикой природы. По его данным, это происходит из-за того, что люди вырубают леса под сельскохозяйственные угодья.

Вторым негативным моментом он назвал то, что количество сокращающихся популяций увеличивается.

[Марко Ламбертини, глава Всемирного фонда дикой природы]:

«Мы видим, что эта тенденция сохраняется. Согласно последнему докладу «Живой планеты», это цифра составляла 60%. Теперь это 70, точнее 68%».

Третий момент заключается в том, что с потерей природы человек также лишается сфер услуг и промышленности, которые важны для его жизнедеятельности.

[Марко Ламбертини, глава Всемирного фонда дикой природы]:«Это очень серьёзно. Вместо того чтобы печалиться по поводу сокращения или исчезновения природной среды или дикой природы, мы должны переживать и немедленно действовать».

В 2019 году тропические леса исчезали со скоростью одно футбольное поле в шесть секунд.

Директор Фонда также отметил, что обезлесение является главным фактором распространения болезней, которые передаются от животных к людям. К их числу относят и новый коронавирус.

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