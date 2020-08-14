Новый вид отдыха в Латвии: ночёвка в стеклянном домике, подвешенном над рекой

У латвийцев появилось новое место для отдыха. Зеркальный домик, подвешенный над рекой, которая протекает через Гауйский..

У латвийцев появилось новое место для отдыха. Зеркальный домик, подвешенный над рекой, которая протекает через Гауйский национальный парк.

[Гундега Курдина, основательница проекта]:

«У людей есть возможность насладиться такой необычной ночью – поспать над рекой. Она журчит, животные ночью издают звуки, ветер поёт свою песню, щебечут птицы, и каждый момент уникален – с разным настроением и разными красками».

Домик висит на тросах над речкой Амата. Перемещается с помощью дистанционного управления.

[Яна Хербста, гостья зеркального домика]:

«Мы вообще не знали, чего ждать от этой ночи. Мы просто её забронировали. Но нам так понравилось, что мы решили остаться ещё на одну».

Домик оборудован двуспальной кроватью. Обойдётся такой отдых по цене от 160 евро за ночь. Дополнительно можно заказать завтрак или ужин из местных продуктов.

[Яна Хербста, гостья зеркального домика]:

«Естественным образом контактируешь с рекой, лесом, иногда – даже с животными. В нашу первую ночь, когда мы спали, вдруг услышали громкие звуки. Кто-то перебирался через реку».

При том, что внутри самого домика нет ни душа, ни туалета, желающие в нём отдохнуть уже выстроились в очередь. Все ночи забронированы до конца лета.

На фоне пандемии коронавируса, в Латвии, как и во многих других странах, на пике популярности – внутренний туризм. Многие стремятся уехать на отдых подальше от шумных городов.

Короткая ссылка на эту страницу: