Москвичи массово отдыхают на городских пляжах вместо заграничных
Пляж на Строгинской пойме в Москве полонотдыхающими, словно и нет никакой эпидемии. Москвичи, как и все..
Дата загрузки: 2020-07-14
[Ольга Мельничихина, москвичка]:
«Тут просторно, тут красиво очень. Несмотря на большое количество людей, всё равно здесь не тесно – то есть пространство. Пространство, вода, парусники, приятная водичка, воздух, хорошая погода. Мне здесь нравится. Строгино – супер».
Отдыхающие не соблюдают социальной дистанции, не носят масок и перчаток. Похоже, многие не беспокоятся о риске заразиться.
[Игорь Лебедев, москвич]:
«Мне кажется, на открытом воздухе переживать за это не стоит. Но на некоторых людей я всё равно смотрю с опаской, особенно на тех, которые чихают, кашляют, сморкаются».
Пляж Строгино давно популярен среди москвичей. Он входит в природно-исторический заповедник «Москворецкий». Здесь чистые воздух и вода. Также пляж хорошо обустроен.
Российские власти уже в июле намерены постепенно снимать ограничения на международные авиаперелёты. Ранее это планировалось начать с 1 августа.
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