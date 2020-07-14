Москвичи массово отдыхают на городских пляжах вместо заграничных

Пляж на Строгинской пойме в Москве полонотдыхающими, словно и нет никакой эпидемии. Москвичи, как и все..

[Ольга Мельничихина, москвичка]:

«Тут просторно, тут красиво очень. Несмотря на большое количество людей, всё равно здесь не тесно – то есть пространство. Пространство, вода, парусники, приятная водичка, воздух, хорошая погода. Мне здесь нравится. Строгино – супер».

Пляж на Строгинской пойме в Москве полонотдыхающими, словно и нет никакой эпидемии. Москвичи, как и все россияне, пока не могут выезжать за границу. Поэтому жители столицы массово собираются на городских пляжах.

Отдыхающие не соблюдают социальной дистанции, не носят масок и перчаток. Похоже, многие не беспокоятся о риске заразиться.

[Игорь Лебедев, москвич]:

«Мне кажется, на открытом воздухе переживать за это не стоит. Но на некоторых людей я всё равно смотрю с опаской, особенно на тех, которые чихают, кашляют, сморкаются».

Пляж Строгино давно популярен среди москвичей. Он входит в природно-исторический заповедник «Москворецкий». Здесь чистые воздух и вода. Также пляж хорошо обустроен.

Российские власти уже в июле намерены постепенно снимать ограничения на международные авиаперелёты. Ранее это планировалось начать с 1 августа.

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