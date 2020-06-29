На открывшиеся пляжи в Сочи постепенно съезжаются отдыхающие

На пляжах в Сочи ещё не многолюдно, но отдыхающих постепенно становится больше. После отмены карантина в..

[Кристина Вексельберг, менеджер пляжа]:

«Гости не боятся вируса и как раз хотят моря, хотят отдыха, хотят как раз положительных эмоций. Наверное, отчасти это им поднимает иммунитет».

На пляжах в Сочи ещё не многолюдно, но отдыхающих постепенно становится больше. После отмены карантина в Краснодарском крае россияне едут на курорты охотнее. Ограничения действовали с конца марта.

Российские границы пока закрыты, поэтому путешествовать можно только внутри страны. Но люди рады даже такой возможности.

[Майя, туристка из Москвы]:

«Держали себя в руках. С детьми тяжело в квартире сидеть, но мы отсидели, приехали, когда всё открыли. Нормально, нервы на месте, всё спокойно».

На горнолыжном курорте Красная Поляна тоже оживлённее.

[Егор, турист из Екатеринбурга]:

«Так как у нас на ближайшее время границы все закрыты, и вот узнали, что 21-го карантин снимается в Сочи, в Краснодарском крае в принципе, решили по России попутешествовать, посмотреть на всю эту красоту».

Между тем для арендаторов пляжей будущее их бизнеса пока кажется неопределённым.

[Владислав Тепляков, арендатор пляжа]:«Некоторые говорят, что всё – сезон провален, будет скучно, не получится поработать. Но задача – выйти в баланс и рассчитывать на следующий год. Либо второй вариант – все сюда приедут, потому что границы закрыты, ситуация нестабильная, и мы увидим всех наших гостей уже в утроенном варианте на оставшиеся месяцы».

Почти всю береговую линию Сочи занимают пляжи. Среди них есть платные и бесплатные, а также – пляжи при санаториях и курортах. Они протянулись на сто километров.

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