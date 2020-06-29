На открывшиеся пляжи в Сочи постепенно съезжаются отдыхающие
На пляжах в Сочи ещё не многолюдно, но отдыхающих постепенно становится больше. После отмены карантина в..
Дата загрузки: 2020-06-29
[Кристина Вексельберг, менеджер пляжа]:
«Гости не боятся вируса и как раз хотят моря, хотят отдыха, хотят как раз положительных эмоций. Наверное, отчасти это им поднимает иммунитет».
Российские границы пока закрыты, поэтому путешествовать можно только внутри страны. Но люди рады даже такой возможности.
[Майя, туристка из Москвы]:
«Держали себя в руках. С детьми тяжело в квартире сидеть, но мы отсидели, приехали, когда всё открыли. Нормально, нервы на месте, всё спокойно».
На горнолыжном курорте Красная Поляна тоже оживлённее.
[Егор, турист из Екатеринбурга]:
«Так как у нас на ближайшее время границы все закрыты, и вот узнали, что 21-го карантин снимается в Сочи, в Краснодарском крае в принципе, решили по России попутешествовать, посмотреть на всю эту красоту».
Между тем для арендаторов пляжей будущее их бизнеса пока кажется неопределённым.[Владислав Тепляков, арендатор пляжа]:
«Некоторые говорят, что всё – сезон провален, будет скучно, не получится поработать. Но задача – выйти в баланс и рассчитывать на следующий год. Либо второй вариант – все сюда приедут, потому что границы закрыты, ситуация нестабильная, и мы увидим всех наших гостей уже в утроенном варианте на оставшиеся месяцы».
Почти всю береговую линию Сочи занимают пляжи. Среди них есть платные и бесплатные, а также – пляжи при санаториях и курортах. Они протянулись на сто километров.
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