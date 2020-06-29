На ухе или на локте: как чаще носят маски итальянцы
Итальянцы изнывают от жары, а ношение маски вообще превращается в пытку. На улице надевать их необязательно,..
Дата загрузки: 2020-06-29
Некоторые спускают их на подбородок или шею, некоторые несут в руке либо надевают на локоть. Самый популярный способ – нацепить на ухо.
[житель Рима]:
«Сейчас жарко, но как только мы заходим в магазины, сразу надеваем маски».
[жительница Рима]:
«Я всегда ношу маску, но сейчас сняла, потому что в ней как в сауне. Мне просто нужен глоток свежего воздуха, а потом я снова её надену!»
Носят маску на ухе чаще всего подростки, а также те, кто хочет быстро прикрыть лицо при необходимости. Такой способ используют и таксисты. Они обязаны быть в маске рядом с клиентами.
Итальянцы пока должны надевать защитные аксессуары в магазинах, общественном транспорте, кафе и ресторанах.
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