На ухе или на локте: как чаще носят маски итальянцы

Итальянцы изнывают от жары, а ношение маски вообще превращается в пытку. На улице надевать их необязательно,..

Итальянцы изнывают от жары, а ношение маски вообще превращается в пытку. На улице надевать их необязательно, но при общении с людьми –желательно. Поэтому итальянцы просто-напросто держат маски наготове.

Некоторые спускают их на подбородок или шею, некоторые несут в руке либо надевают на локоть. Самый популярный способ – нацепить на ухо.

[житель Рима]:

«Сейчас жарко, но как только мы заходим в магазины, сразу надеваем маски». [жительница Рима]:

«Я всегда ношу маску, но сейчас сняла, потому что в ней как в сауне. Мне просто нужен глоток свежего воздуха, а потом я снова её надену!»

Носят маску на ухе чаще всего подростки, а также те, кто хочет быстро прикрыть лицо при необходимости. Такой способ используют и таксисты. Они обязаны быть в маске рядом с клиентами.

Итальянцы пока должны надевать защитные аксессуары в магазинах, общественном транспорте, кафе и ресторанах.

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