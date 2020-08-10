Спустя 400 лет в дикую природу Великобритании возвращаются бобры

После 400 лет отсутствия бобрам снова разрешили вернуться в дикую природу Великобритании. До этого пять лет..

После 400 лет отсутствия бобрам снова разрешили вернуться в дикую природу Великобритании. До этого пять лет вели исследования. В итоге учёные выяснили, что деятельность этих животных по строительству плотин не вредит ни людям, ни дикой природе.

Более четырёх столетий назад бобров в Великобртании истребили охотники. Их появление спустя столь долгое время стало для всех неожиданностью.

[Ребекка Поу, замминистра окружающей среды Великобритании]:

«Если вы хотите более разнообразной среды обитания рядом с фермерскими полями, а также более экологичного производства, то нужны природные экосистемы, которые обеспечивают, в частности, бобры. И фермерам могут платить за то, что на их земле обитают эти животные».

В 2013 году группу бобров обнаружили в Девоне. Их решили не выселять, а дали им время. В итоге они построили 28 плотин, а их популяция разрослась до 15 семей.

[Джон Варли, глава Clinton Devon Estates]:

«Одно картофельное поле затопило из-за бобров. Они стали причиной потери урожая. Они могут валить деревья в неправильном направлении. Однако в целом бобры позитивно влияют на защиту от наводнений, они сооружают природные ограждения от воды».

Как выяснилось, бобры увеличивают площадь болотистых угодий, благодаря чему появляется больше рыбы, насекомых, птиц и водяных крыс. Также их плотины защищают некоторые дома от наводнений.

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