Дикие лошади и зубры восстанавливают биоразнообразие природы в Чехии

На бывшем военном полигоне рядом с чешским городом Миловице привольно пасутся зубры, дикие лошади и быки...

На бывшем военном полигоне рядом с чешским городом Миловице привольно пасутся зубры, дикие лошади и быки. Их завезли сюда пять лет назад. Задача животных – восстановить биоразнообразие местной природы. И копытные успешно с этим справляются.

[Далибор Досталь, директор организации European Wildlife]:

«После ухода военных здесь начали расти инвазивные травы и кусты, которые постепенно выживали редкие виды цветов и насекомых, включая бабочек».

Раньше чужеродным растениям не давала расплодиться военная техника. Но в 91-м база опустела, и поля поросли густой высокой травой и кустарником. Теперь же бывший полигон превратился в миниатюрную степь.

[Далибор Досталь, директор организации European Wildlife]:

«Важно то, что здесь одновременно живут дикие лошади, зубры и быки. Лошади едят траву. Бизоны и быки предпочитают кустарник. Это даёт наилучший результат. Благодаря животным исчезающий в Европе степной ландшафт становится разнообразнее».

Копытных отбирали, основываясь на опыте защитников природы из разных стран. Овец сразу исключили, поскольку они поедали бы и местные растения. Уже на второй год эксперимента здесь в изобилии появились полевые цветы, включая горечавку крестовидную.

Вернулись сюда и разнообразные насекомые. На цветах можно снова заметить голубянку красивую, которой не видели здесь полвека.

[Милослав Йирку, биолог]:

«Если мы дадим природе шанс, дадим ей время и пространство, она сама о многом позаботится. Исчезнувшие виды могут вернуться без нашей помощи. Сначала я думал, что многие виды, которые были здесь в 90-х годах, придётся возвращать искусственно. Но теперь некоторые уже выросли сами».

Диких лошадей привезли сюда из Великобритании, зубров – из польских заповедников. Быков доставили из Нидерландов. Эту гибридную породу вывели с целью возродить популяцию вымерших туров, от которых произошли домашние быки.

Сейчас рядом с Миловице живёт более 120 копытных. В этом году авторы проекта увеличат площадь заповедной территории, чтобы животные чувствовали себя свободнее.

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