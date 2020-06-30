В Дакке столикнулись два парома: десятки жертв

По меньшей мере, 32 человека погибли в результате столкновения двух паромов в Дакке – столице Бангладеш...

По меньшей мере, 32 человека погибли в результате столкновения двух паромов в Дакке – столице Бангладеш. Инцидент произошёл на реке Буриганга в утренний час пик.

На борту одного парома было около сотни человек, второго – около 60. Некоторым удалось выбраться на берег самостоятельно, некоторые остаются пропавшими без вести. Среди погибших – восемь женщин и трое детей.

На месте трагедии работают семь пожарных подразделений и 14 водолазов. Число погибших может возрасти.

[Монируззаман Рифат, пожарный-доброволец]:

«Наша поисковая операция продолжается – спасательные команды, водолазы работают. Пока мы извлекли 25 тел и скоро выгрузим их на берег».

Один из паромов следовал в столицу из пригородного населённого пункта. По словам очевидцев, часть пассажиров оказалась в ловушке, поскольку не могла выбраться из кают парома, когда он быстро стал тонуть. В полиции полагают, что транспортное средство было переполнено.

[Монир Хуссэйн, родственник погибшего]:

«Он мой младший брат. Он каждый день ездит в Дакку на этом пароме, но сегодня случилось вот это. Я хочу увидеть его тело, пожалуйста, помогите мне». [Маруф Талукдер, родственник погибшего]:

«Мой брат, сотрудник банка «Ямуна», который ехал на этом пароме, пропал без вести».

Ежегодно в авариях с участием судов в Бангладеш гибнут сотни людей. Страна располагается в низине, и здесь много водных путей с интенсивным движением. При этом стандарты безопасности достаточно низкие.

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