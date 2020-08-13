Треть Бангладеш страдает от наводнений
Жители около трети всей территории Бангладеш страдают от наводнений. Они начались более месяца назад и стали..
Дата загрузки: 2020-08-13
Стихия унесла жизни уже более 160 человек. Миллионы были вынуждены покинуть свои дома.
Это деревня Лохаджанг в 55 километрах от столицы Дакки.
[пострадавшая от наводнения]:
«Наш дом затопило. Сейчас ситуация немного улучшилась».
[местный житель]:
«Берег реки затопило полностью. В моём доме воды было по шею, и теперь он разрушен. Я перетащил остатки на другую сторону реки».
[Абдур Рахман, староста деревни]:
«Здесь, в Лохаджанге, от наводнения пострадали сотни человек. Люди лишились своих домов. Сегодня мы плаваем от дома к дому на этом траулере и раздаём гуманитарную помощь, чтобы поддержать людей».
Как сообщают в Министерстве сельского хозяйства, в результате наводнений пострадало около 80 тысяч гектаров рисовых полей.
Сложившаяся ситуация также усложняет борьбу с коронавирусом. В Бангладеш выявлено более 266 тысяч заражённых. Более 3,5 тысяч человек скончались.
Короткая ссылка на эту страницу: