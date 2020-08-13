Телеканал NTD

Треть Бангладеш страдает от наводнений

Треть Бангладеш страдает от наводнений

Жители около трети всей территории Бангладеш страдают от наводнений. Они начались более месяца назад и стали..

Дата загрузки: 2020-08-13

Жители около трети всей территории Бангладеш страдают от наводнений. Они начались более месяца назад и стали самыми продолжительными для страны за последние 20 лет.

Стихия унесла жизни уже более 160 человек. Миллионы были вынуждены покинуть свои дома.

Это деревня Лохаджанг в 55 километрах от столицы Дакки.

[пострадавшая от наводнения]:
«Наш дом затопило. Сейчас ситуация немного улучшилась».

[местный житель]:
«Берег реки затопило полностью. В моём доме воды было по шею, и теперь он разрушен. Я перетащил остатки на другую сторону реки».

[Абдур Рахман, староста деревни]:
«Здесь, в Лохаджанге, от наводнения пострадали сотни человек. Люди лишились своих домов. Сегодня мы плаваем от дома к дому на этом траулере и раздаём гуманитарную помощь, чтобы поддержать людей».

Как сообщают в Министерстве сельского хозяйства, в результате наводнений пострадало около 80 тысяч гектаров рисовых полей.

Сложившаяся ситуация также усложняет борьбу с коронавирусом. В Бангладеш выявлено более 266 тысяч заражённых. Более 3,5 тысяч человек скончались.
Короткая ссылка на эту страницу:

Читать...
© 2002-2020 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне