Треть Бангладеш страдает от наводнений

Жители около трети всей территории Бангладеш страдают от наводнений. Они начались более месяца назад и стали..

Жители около трети всей территории Бангладеш страдают от наводнений. Они начались более месяца назад и стали самыми продолжительными для страны за последние 20 лет.

Стихия унесла жизни уже более 160 человек. Миллионы были вынуждены покинуть свои дома.

Это деревня Лохаджанг в 55 километрах от столицы Дакки.

[пострадавшая от наводнения]:

«Наш дом затопило. Сейчас ситуация немного улучшилась». [местный житель]:

«Берег реки затопило полностью. В моём доме воды было по шею, и теперь он разрушен. Я перетащил остатки на другую сторону реки». [Абдур Рахман, староста деревни]:

«Здесь, в Лохаджанге, от наводнения пострадали сотни человек. Люди лишились своих домов. Сегодня мы плаваем от дома к дому на этом траулере и раздаём гуманитарную помощь, чтобы поддержать людей».

Как сообщают в Министерстве сельского хозяйства, в результате наводнений пострадало около 80 тысяч гектаров рисовых полей.

Сложившаяся ситуация также усложняет борьбу с коронавирусом. В Бангладеш выявлено более 266 тысяч заражённых. Более 3,5 тысяч человек скончались.

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