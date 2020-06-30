СМИ: новый закон о нацбезопасности в Гонконге принят

Лидер администрации Гонконга Кэрри Лам отказалась отвечать на вопросы, связанные с новым законом о национальной безопасности,..

Лидер администрации Гонконга Кэрри Лам отказалась отвечать на вопросы, связанные с новым законом о национальной безопасности, который Пекин, возможно, уже принял в регионе напрямую.

Ранее гонконгские СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщили, что за закон единогласно проголосовал парламент КНР.

Такие действия китайских властей ещё больше усилят напряжённость, нарастающую между Китаем и США, Великобританией и другими странами. Запад обвиняет власти КНР в том, что они лишают Гонконг его автономии, гарантированной договором о передаче его от Великобритании Китаю 1 июля 1997 года.

В понедельник Вашингтон начал процесс лишения Гонконга его специального статуса, приостановив экспорт вооружения и ограничив доступ территории к своим высокотехнологичным товарам.

[Кэррри Лам, глава гонконгской администрации]:«Никакие санкции нас не испугают, мы морально к ним готовы. Если необходимо, страна примет ответные меры».

Текст закона ещё не был опубликован. Пекин утверждает, что он будет задействован в случаях, связанных с терроризмом, мятежом, сепаратизмом и сотрудничеством с иностранными силами. Однако многие уверены, что власти КНР будут использовать его, чтобы преследовать продемократических активистов и правозащитников.

Правительство Японии в связи с этим уже выразило свою обеспокоенность.

[Ёсихидэ Суга, представитель Кабинета министров Японии]:«Если закон о национальной безопасности был принят, как пишут в СМИ, то Япония выражает глубокое сожаление, поскольку его приняли, несмотря на опасения международного сообщества и жителей Гонконга».

Как предполагается, самым суровым наказанием в рамках нового закона станет пожизненное заключение. При этом Кэрри Лам, возможно, сама будет назначать судей на рассмотрение подобных дел.

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