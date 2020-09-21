Жертвами редкого урагана в Греции стало не менее трёх человек
По меньшей мере, три человека стали жертвами редкого шторма, который обрушился на Грецию. Ещё несколько человек..
Дата загрузки: 2020-09-21
Средиземноморский ураган «Янос» двигался по стране, начиная с западных островов и до южных и центральных регионов. Он валил деревья и оставил без электроэнергии несколько островов. Реки вышли из берегов. Наводнения разрушили несколько сотен зданий. Сильно пострадали Ионические острова и города Кардица и Фарсала.
Скорость ветра достигала 100 километров в час. По словам синоптиков, ураган такой силы для этого региона – большая редкость. Местные жители подтверждали, что никогда такого не видели.
[Гиоргос Бугос, владелец таверны]:
«Ситуация немыслимая. Живу здесь 37 лет, но впервые вижу такой кошмар. Я не спал всю ночь, это ужас. Вся передняя часть моей таверны разрушена, ветер её уничтожил».
Из-за повреждения путей было прервано железнодорожное сообщение между севером и югом Греции. Разрушено несколько автодорог и мостов. В водах у берегов страны затонуло пять судов.
Начиная с пятницы, греческие пожарные получили около 2,5 тысяч звонков с просьбами о помощи.
Власти направили в пострадавшие регионы команды для проведения восстановительных работ.
Синоптики также сообщили, что интенсивность и маршрут передвижения таких циклонов прогнозировать трудно. Они впервые появились в Греции в 1995 году и в последние годы участились. Похожий шторм был здесь в 2018-м.
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