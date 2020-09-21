Жертвами редкого урагана в Греции стало не менее трёх человек

По меньшей мере, три человека стали жертвами редкого шторма, который обрушился на Грецию. Ещё несколько человек..

По меньшей мере, три человека стали жертвами редкого шторма, который обрушился на Грецию. Ещё несколько человек числятся пропавшими без вести.

Средиземноморский ураган «Янос» двигался по стране, начиная с западных островов и до южных и центральных регионов. Он валил деревья и оставил без электроэнергии несколько островов. Реки вышли из берегов. Наводнения разрушили несколько сотен зданий. Сильно пострадали Ионические острова и города Кардица и Фарсала.

Скорость ветра достигала 100 километров в час. По словам синоптиков, ураган такой силы для этого региона – большая редкость. Местные жители подтверждали, что никогда такого не видели.

[Гиоргос Бугос, владелец таверны]:

«Ситуация немыслимая. Живу здесь 37 лет, но впервые вижу такой кошмар. Я не спал всю ночь, это ужас. Вся передняя часть моей таверны разрушена, ветер её уничтожил».

Из-за повреждения путей было прервано железнодорожное сообщение между севером и югом Греции. Разрушено несколько автодорог и мостов. В водах у берегов страны затонуло пять судов.

Начиная с пятницы, греческие пожарные получили около 2,5 тысяч звонков с просьбами о помощи.

Власти направили в пострадавшие регионы команды для проведения восстановительных работ.

Синоптики также сообщили, что интенсивность и маршрут передвижения таких циклонов прогнозировать трудно. Они впервые появились в Греции в 1995 году и в последние годы участились. Похожий шторм был здесь в 2018-м.

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