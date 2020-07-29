Восемь человек стали жертвами наводнений в Карачи
Восемь человек стали жертвами наводнений, обрушившихся на крупнейший город и коммерческую столицу Пакистана – Карачи. Ливень..
Дата загрузки: 2020-07-29
Ливень шёл без перерыва два дня. Многие районы города затопило.
[Мохаммад Фарук Балох, сотрудник службы скорой помощи]:
«В результате дождя в районах Северный Назимабад, Сораб-Гот и Сурджани погибло восемь человек. В основном – в результате удара током, и некоторые утонули в разлившейся реке».
Затопило низко лежащие жилые районы, а также дороги в коммерческих кварталах. Воды было где-то – по колено, а где-то – по грудь. На дорогах возник хаос.
Около недели назад ливни также привели к человеческим жертвам в провинции Пенджаб на востоке Пакистана. Там в результате наводнений рушились дома. Погибло не менее 20 человек.
Наводнения, вызванные сезонными муссонными ливнями, продолжаются во многих странах Южной Азии, включая Индию, Непал и Бангладеш, а также – в Индонезии и Китае.
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