Восемь человек стали жертвами наводнений в Карачи

Восемь человек стали жертвами наводнений, обрушившихся на крупнейший город и коммерческую столицу Пакистана – Карачи. Ливень..

Восемь человек стали жертвами наводнений, обрушившихся на крупнейший город и коммерческую столицу Пакистана – Карачи.

Ливень шёл без перерыва два дня. Многие районы города затопило.

[Мохаммад Фарук Балох, сотрудник службы скорой помощи]:

«В результате дождя в районах Северный Назимабад, Сораб-Гот и Сурджани погибло восемь человек. В основном – в результате удара током, и некоторые утонули в разлившейся реке».

Затопило низко лежащие жилые районы, а также дороги в коммерческих кварталах. Воды было где-то – по колено, а где-то – по грудь. На дорогах возник хаос.

Около недели назад ливни также привели к человеческим жертвам в провинции Пенджаб на востоке Пакистана. Там в результате наводнений рушились дома. Погибло не менее 20 человек.

Наводнения, вызванные сезонными муссонными ливнями, продолжаются во многих странах Южной Азии, включая Индию, Непал и Бангладеш, а также – в Индонезии и Китае.

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