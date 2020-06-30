Президент Венесуэлы распорядился, чтобы посол ЕС покинула страну

Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился, чтобы посол ЕС Исабель Брильанте Педроса в течение 72 часов покинула страну.

«Мы можем одолжить ей самолёт, чтобы она уехала», – сказал Мадуро во время своего телевизионного обращения.

Несколькими часами ранее Европейский союз объявил об усилении санкций в отношении венесуэльской правящей верхушки. В список попало ещё 11 чиновников за их действия, направленные против нормальной работы демократически избранной Национальной ассамблеи страны.

Ранее в этом месяце ЕС объявил, что решение Верховного суда о назначении сторонника Мадуро на пост председателя Национальной Ассамблеи является незаконным. По мнению блока, законодательный орган должен был возглавить оппозиционный лидер Хуан Гуайдо, которого в январе избрали большинством голосов.

В санкционный список ЕС попал в том числе и сторонник Мадуро Луис Парра, который в настоящее время председательствует в Национальной ассамблее. Кроме того, в него вошли два его заместителя Франклин Дуарте и Хосе Грегорио Норьега.

Введённые ЕС санкции ранее включали 36 венесуэльских чиновников. Меры подразумевают запрет на въезд в Евросоюз и заморозку активов.

Мадуро также объявил, что его кабинет предпримет дипломатические меры в отношении испанского посла в Каракасе Хесуса Сильвы. По его словам, он оказывал помощь оппозиционеру Леопольдо Лопесу, которого власти Венесуэлы называют преступником и террористом и обвиняют в попытке государственного переворота.

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