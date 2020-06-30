Собаки на день стали главными гостями парка «Тиволи» в Копенгагене

Десятки собак привольно разгуливают по парку «Тиволи» в Копенгагене. Такое можно увидеть только раз в год...

[Исабелла, владелица собаки]:

«Это здорово. Это также даёт возможность посмотреть на разных собак и просто пообщаться. Думаю, идея хорошая, и надо делать так чаще». [Микаэль, владелец собаки]:

«Думаю, что они воплощают мечты, потому что собакам обычно не разрешают приходить сюда. А раз в году владельцы собак свободно заходят и здороваются с другими счастливыми хозяевами животных».

Десятки собак привольно разгуливают по парку «Тиволи» в Копенгагене. Такое можно увидеть только раз в год. Старинный парк развлечений распахивает двери для лохматых питомцев лишь в честь Международного дня собак, который отмечают 2 июля.

Обычно в этот день в парке проходят парады и конкурсы с участием собак. В этом году мероприятия отменили из-за эпидемии. Тем не менее четвероногим гостям позволено бегать где угодно и купаться в водоёмах. Также сотрудники парка повсюду оставили угощения для виновников праздника.

«Тиволи» – один из старейших парков развлечений в Дании. В августе ему исполнится 177 лет.

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