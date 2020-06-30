Нижегородский корги-полицейский отслужил семь лет и вышел на пенсию

Вельш-корги по кличке Рыжий вышел на пенсию в возрасте девяти лет. Семь лет своей жизни он..

Вельш-корги по кличке Рыжий вышел на пенсию в возрасте девяти лет. Семь лет своей жизни он посвятил работе в нижегородской транспортной полиции. Рыжий был единственным в России корги-полицейским.

Сообщение об уходе на пенсию появилось на страничке Рыжего в Instagram. Пёсик также уверяет, что на пенсии продолжит заниматься спортом и даже, возможно, освоит танцы.

Пушистый полицейский перед службой прошёл профессиональную подготовку. Его обучили искать наркотики, задерживать нарушителей и выполнять множество команд. Рыжий обладает прекрасным нюхом, поэтому отлично справлялся со своими обязанностями.

Хозяйка корги-пенсионера по-прежнему работает, а вместе с ней несёт службу толковый пёс Зигер. Позже к нему присоединится собака-полицейский по кличке Фантик.

Рыжий стал знаменитостью, поскольку выделялся среди обычных собак-полицейских своими размерами. Обычно на службу берут животных крупных пород, таких как немецкая овчарка.

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