Архитектуру для собак показали на выставке в Лондоне

Собака по кличке Мэгги и её владелица пришли на недавно открывшуюся выставку в Лондоне. Здесь представлены..

Собака по кличке Мэгги и её владелица пришли на недавно открывшуюся выставку в Лондоне. Здесь представлены архитектурные и дизайнерские решения для четвероногих друзей человека: от гамаков для джек-рассел-терьеров до интерактивных домиков для биглей.

Впервые эти экспонаты представили в Майами в 2012 году. С тех пор экспозиция побывала в Японии, Китае и Бразилии. Это её первый европейский тур.

В Лондоне выставку проводят в Японском доме. Дело в том, что идея такой экспозиции принадлежит японскому графическому дизайнеру Харе Кэнъе.

[Саймон Райт, представитель Японского дома]:

«Говорят, когда дизайнер был маленьким, то его японский шпиц часто вставал на крышу своей будки, чтобы быть с ним на одном уровне. И я считаю, что именно это общение вдохновило его на эти работы».

В целом на выставке представлено 16 разных дизайнерских предметов от ведущих архитекторов. Например, эта работа лондонского мастера Асифа Хана называется «Я тебя вижу». Это бесшовная поверхность из валяной шерсти, специально разработанная для собак с чёрным окрасом.

[Саймон Райт, представитель Японского дома]:

«Здесь есть несколько известных имён. Так что, я думаю, довольно приятно видеть, что столько известных архитекторов любят собак и с удовольствием и искренностью создают то, что мы видим на этой выставке».

Экспозиция под названием «Архитектура для собак» будет открыта до 10 января.

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