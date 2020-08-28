Ежегодное взвешивание животных проходит в Лондонском зоопарке

В Лондонском зоопарке проходит ежегодное взвешивание всех обитателей. Задача не из легких, ведь здесь более 19..

В Лондонском зоопарке проходит ежегодное взвешивание всех обитателей. Задача не из легких, ведь здесь более 19 тысяч питомцев. Процедура занимает около недели.

В этом году смотрители хотят выяснить не просто вес животных, но и то, повлиял ли на них карантин. Во время него зоопарк был закрыт на самый долгий срок со времён Второй мировой войны.

[Тиг Стаббингтон, представитель зоопарка]:

«Это действительно важно, потому что это помогает нам опекать наших животных и поддерживать их в хорошем состоянии, а также заботиться об их благополучии. Зная их вес, мы можем гарантировать, что даём им правильные лекарства, если они заболели. Мы также можем отслеживать различные стадии жизни».

Взвешивание также помогает обследовать беременных животных и выяснить, нормально ли развивается плод.

[Тиг Стаббингтон, представитель зоопарка]:

«Хороший пример – наша самка окапи. Обычно она весит около 250 килограммов. Мы знаем, что её вес сегодня составляет около 288 килограммов, и это говорит о том, что её беременность развивается нормально и приближается к последней стадии».

Сотрудники зоопарка отмечают, что карантин негативно сказался на некоторых видах животных. Привыкшие к вниманию посетителей, многие питомцы заметно «потускнели» от нехватки общения.

[Тиг Стаббингтон, представитель зоопарка]:

«Некоторым из наших животных фактически не хватает контакта с людьми. Они буквально вставали в очередь, чтобы встретить посетителей у ​ворот. И когда к 10 утра они не приходили, питомцы были разочарованы».

Лондонский зоопарк – старейший в своём роде в мире. Он был основан в 1828 году.

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