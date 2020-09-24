Столица Чили становится излюбленным местом пум

В Сантьяго снова забрели пумы. На этот раз в фешенебельном районе поймали детёныша. Он пробрался во..

[Орасио Боркес, сотрудник департамента животноводства]:

«Мы попытаемся поймать остальных. Думаем, остались мать и ещё один детёныш. Есть такая информация».

В Сантьяго снова забрели пумы. На этот раз в фешенебельном районе поймали детёныша. Он пробрался во двор дома, а позже выбежал на улицу. Отлавливали молодую пуму сотрудники зоопарка и полицейские. Теперь предстоит выследить других незваных гостей.

Пумы повадились приходит в Сантьяго во время карантина. Город затих, и хищники осмелели.

[Алехандра Монтальба, директор Чилийского национального зоопарка]:

«Нам придётся привыкать к пумам. Город расширяется в сторону гор. Пумы пришли, чтобы остаться. Нам нужно научиться жить рядом с этими животными и понять, что делать, если они приходят в жилые районы».

Специалисты считают, что хищники сами испытывают стресс. В город их гонит голод, в котором виновны долгие годы засухи. Непривычная обстановка пугает пум, к тому же на них иногда нападают собаки.

Отловленного детёныша обследуют ветеринары. Если он здоров, то его выпустят на волю.

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