Лошади воссоединились через четыре года. Трогательное видео

Британка Сью Блэгберн вырастила трёх жеребят: Артура, Гарри и Уильяма. Но Артура пришлось продать. Он успешно выступал на соревнованиях, а две другие лошади остались у Сью.

Спустя четыре года Сью решила выкупить Артура и устроить встречу лошадей в Ферле в Нижнем Сассексе. «Я знала, что они узнают друг друга, но это оказалось намного глубже, чем я думала, и… в этом было что-то особенное», – поделилась Сью.

После нескольких нежных касаний головами Артур, Гарри и Уильям побежали кругами по полю.

«Уильям – властное животное. Он не позволил бы другой лошади делать то, что разрешает Артуру», – пояснила она. Смотрите трогательную встречу.



Сью организовала компанию «Приключения с лошадьми». Теперь три друга помогают проводить терапевтических сеансы, направленные на улучшение состояния здоровья взрослых и детей.