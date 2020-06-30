COVID-19 отступает в Сан-Паулу: закрылся временный госпиталь и вновь заработал собор

В Сан-Паулу медработники временной больницы провожают последних выздоровевших пациентов, у которых был COVID-19. После этого полевой..

[Бруно Ковас, префект Сан-Паулу]:

«С 1 июня в Сан-Паулу становится меньше занятых больничных коек. Во время пандемии мы подготовили более 1900 мест. Предыдущие десять дней было занято меньше половины».

В Сан-Паулу медработники временной больницы провожают последних выздоровевших пациентов, у которых был COVID-19. После этого полевой госпиталь закроется, надобности в нём больше нет.

Одновременно в этом крупнейшем городе страны и всей Южной Америки возобновил работу кафедральный собор Сан-Паулу.

[священник]:

«Мы считаем, что работа храма важна не для коммерческих целей, а для людей. Вы работаете, ходите на рынок, занимаетесь разными делами, и у вас также должна быть возможность помолиться в храме».

Собор уже полон прихожан. В храме нужно соблюдать социальную дистанцию.

[прихожанка]:

«Я глубоко верю в Бога и думаю, что эпидемия закончится. Болезнь перестанет уносить жизни людей».

Между тем Всемирная организация здравоохранения заявила, что в Бразилии ситуация с эпидемией по-прежнему тяжёлая. Она призвала федеральное правительство и власти штатов больше сотрудничать, чтобы остановить распространение коронавируса.

В Бразилии всего выявлено более миллиона 370 тысяч случаев COVID-19. Умерли свыше 58 тысяч человек. Выздоровели 750 тысяч. За последние сутки зарегистрировали почти 18 тысяч новых случаев заражения и более 600 случаев смерти.

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