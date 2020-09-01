Японский стартап впервые испытал летающее авто с человеком на борту

Японская компания SkyDrive впервые публично испытала летающий автомобиль с пилотом на борту. Тестирование прошло на огороженной..

Японская компания SkyDrive впервые публично испытала летающий автомобиль с пилотом на борту. Тестирование прошло на огороженной площадке в Токио.

Аппарат, похожий на дрон, взлетает вертикально. Он поднимается примерно на два метра, делает круг и садится.

Полёт продлился четыре минуты.

[Томохиро Фукудзава, президент компании SkyDrive]:

«Уникальность нашего автомобиля в его небольшом размере. Он может взлетать с маленькой площадки, например, с парковки у магазина. Мы стремимся создать мир, в котором люди смогут летать по небу каждый день».

Этот проект начал несколько лет назад японский стартап Cartivator. Разработку летающих авто финансово поддержала Toyota и группа её компаний. Правительство надеялось, что такой аппарат зажжёт олимпийский огонь на летних Играх в Токио в 2020 году.

[Томохиро Фукудзава, президент компании SkyDrive]:

«Уровень безопасности первой машины был низким, но в процессе создания летающего авто с местом для пассажира мы улучшили безопасность. Например, аппарат продолжает летать даже с одним пропеллером или с неработающим двигателем».

У этого прототипа вместо колёс полозья. Однако разработчики относят аппарат к летающим авто. Пока он может продержаться в воздухе от пяти до десяти минут. Сотрудники компании надеются увеличить время полёта до получаса.

[Томохиро Фукудзава, президент компании SkyDrive]:

«Из сотни мировых проектов по созданию летающих автомобилей, которые могут перевозить человека, примерно десять компаний добились успеха. Мы одна из них. Поэтому, думаю, мы развиваемся быстро».

Глава компании SkyDrive надеется, что к 2023 году прототип станет полноценным летающим автомобилем.

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