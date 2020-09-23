Еврокомиссия планирует сократить выбросы СО2 европейских самолётов на 10%

Европейская комиссия надеется сократить выбросы СО2 в авиационной индустрии на 10%. С таким заявлением выступила еврокомиссар..

[Адина Велян, еврокомиссар по вопросам транспорта]:

«Сегодня Еврокомиссия выдвинула предложение усовершенствовать инициативу «Единого европейского неба», чтобы модернизировать управление европейским авиационным пространством».

Европейская комиссия надеется сократить выбросы СО2 в авиационной индустрии на 10%. С таким заявлением выступила еврокомиссар по вопросам транспорта Адина Велян.

По словам еврокомиссара, появится больше прямых перелётов, что позволит сократить задержки из-за перегруженности воздушного пространства. Также это поможет сократить расходы.

[Адина Велян, еврокомиссар по вопросам транспорта]:

«2019 год был перегруженным, а 2020-й, наоборот, принёс крах воздушной индустрии. Нам нужна система авиации, которая может справиться с этими двумя крайностями наиболее эффективно».

Комиссия предлагает определять размер аэронавигационного сбора в зависимости от воздействия полета на окружающую среду, а также усилить роль Евроконтроля – европейской организации по безопасности воздушной навигации. Кроме того, она призывает создать общеевропейскую базу данных воздушного движения.

[Адина Велян, еврокомиссар по вопросам транспорта]:

«Иногда самолёты вынуждены летать зигзагами в перегруженном воздушном пространстве, а иногда – снижать высоту, создавая ненужные выбросы СО2 и задерживаясь в пути».

По данным Комиссии, в прошлом году неэффективные маршруты и задержки вылились блоку в более семи миллиардов евро убытков.

При этом коронавирусный кризис заставил правительства задуматься о большей гибкости воздушного трафика. Так, в первые числа сентября авиапассажиров в Европе регистрировали на 73% меньше, чем в тот же период прошлого года.

Если реформы примут, то их также должны будут утвердить Европарламент и все 27 стран-членов блока.

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