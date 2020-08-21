«Умную» маску-переводчик создали в Японии

[Тайсукэ Оно, генеральный директор компании-разработчика]:

«В последнее время все вынуждены соблюдать дистанцию. Например, в супермаркетах и на стойках регистрации есть перегородки, чтобы предотвратить распространение микроскопических капель слюны, поэтому услышать друг друга бывает сложно. И в этой ситуации эта маска и приложение были бы очень полезны».

Японская компания, занимающаяся робототехникой, создала новую «умную» маску для лица. Гаджет под названием C-FACE подключается к смартфону с помощью приложения. Он преобразует речь в текст и отправляет его на телефон. Программа может перевести этот текст на несколько языков и затем снова его озвучить.

Устройство сделано из пластика и крепится на обычную тканевую маску. К приложению на смартфоне оно может подключаться на расстоянии до 10 метров. То есть будут соблюдаться все правила социального дистанцирования.

Маска стоит около 40 долларов. А приложение к ней будет предоставляться по подписке примерно за 10 долларов в месяц.

Разработчики говорят, что идея создать «умную» маску родилась ещё два года назад, но тогда её так и не удалось воплотить.

[Тайсукэ Оно, генеральный директор компании-разработчика]:

«Вспышка коронавируса – это катастрофа, но я думаю, что также важно извлечь максимальную пользу из плохой ситуации. И маска – это как раз удачный пример».

Фирма собирала средства на разработку в ходе краудфандинговой кампании. За три дня удалось получить около 800 тысяч долларов США. Также поступили предварительные заявки примерно на тысячу таких масок.

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