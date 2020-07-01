Молодое поколение саранчи уничтожает посадки кенийских фермеров

В беднейшем кенийском регионе Туркана фермеры наблюдают, как гибнут их посевы. Недавно здесь появилось на свет..

[Виктор Джума, фермер]:

«Эти помидоры съела саранча. Если обойти всю ферму, то вы увидите, что почти все помидоры вот так же испорчены».

В беднейшем кенийском регионе Туркана фермеры наблюдают, как гибнут их посевы. Недавно здесь появилось на свет молодое поколение пустынной саранчи. Оно начало быстро уничтожать всю растительность.

Масштабное нашествие вредителей началось в Восточной Африке в конце прошлого года. Учёные связывают бедствие с затянувшимися дождями и экстремальной погодой.

[Кристофер Лотит, фермер]:

«Они уничтожили нашу кукурузу и папайю, поэтому нам трудно».

Первые две недели после рождения саранча проводит на земле. Фермеры пытаются отпугнуть вредителей шумом. Тем временем команды специалистов опрыскивают саранчу инсектицидами. Если её вовремя не уничтожить, то вскоре полчища насекомых могут долететь до соседних Уганды, Южного Судана и Эфиопии.

Саранча способна за день преодолевать 150 километров. При этом она уничтожает всю растительность, попадающуюся на пути – траву, листья деревьев и кустарников, цветы и плоды. Одно насекомое за сутки съедает столько же, сколько весит само.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН заявляет, что нашествие саранчи ухудшает и без того трудную ситуацию в Восточной Африке. До этого регион три года подряд страдал от засухи и наводнений, из-за чего и так уже голодают 20 миллионов человек.

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