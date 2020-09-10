Умная» маска будет измерять температуру и дыхание

Врачи и инженеры в Нидерландах разрабатывают «умную» маску, датчики которой следят за важными показателями жизнедеятельности человека...

[Ашок Сридар, исследователь Центра Холста]:

«Люди, которые покупают маску, часто носят её дольше положенного времени. Измеряя влажность фильтра, можно узнать, когда маску больше нельзя носить».

Врачи и инженеры в Нидерландах разрабатывают «умную» маску, датчики которой следят за важными показателями жизнедеятельности человека. Например, температурой тела и дыханием. Датчик влажности также может сообщить, когда маску следует заменить.

Учёные также хотят усовершенствовать своё устройство. Например, чтобы маска следила за многими параметрами, такими как насыщение кислородом и ритм дыхания, а также анализировала это с помощью искусственного интеллекта.

В будущем эти устройства смогут выполнять важные функции наблюдения за больными и выздоравливающими пациентами.

А пока же функции маски ограничены.

[Ашок Сридар, исследователь Центра Холста]:

«Она может сообщить, что потеряла свою эффективность. То есть она не обеспечивает защитный механизм, который может остановить вирусы или бактерии. Её задача простая – показать, эффективна ли она».

Команда также надеется сделать маски не только для медицинских целей. Их устройство третьего поколения смогут использовать пожарные или химики. Оно будет присылать предупреждение, если человек вдыхает токсичные вещества.

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