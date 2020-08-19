Один смартфон на пятерых: как будут учиться онлайн дети из бедных семей Калифорнии

Жительница Лос-Анджелеса Энели с волнением ждёт начала нового учебного года. У неё пятеро детей разного возраста...

Жительница Лос-Анджелеса Энели с волнением ждёт начала нового учебного года. У неё пятеро детей разного возраста. И осенью они не вернутся за парты.

Согласно распоряжению губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, учебные заведения в округах с большим числом заражённых COVID-19 должны будут обеспечить онлайн-обучение.

Семьям с минимальным доходом – таким, как эта – придётся непросто.

[Энели Солис, жительница Лос-Анджелеса]:

«Мне не хватает денег на интернет. Единственный, кто работает здесь – это мой муж. Нужно оплачивать аренду, счета, еду. Мы недостаточно зарабатываем, чтобы платить по 80-100 долларов за интернет. Мне нужны эти деньги на другие вещи».

До недавнего времени не у всех детей были даже компьютеры. Но семья Энели смогла их получить в школе.

[Энели Солис, жительница Лос-Анджелеса]:

«Я добивалась от школы, чтобы им выдали ноутбуки. Особенно двум мальчикам. Шесть месяцев назад, когда занятия остановили, мы подключались через телефон, компьютеров не было. Мы получили их только сегодня. То же касается самого младшего. У меня нет денег на покупку компьютера или планшета».

Пока дети подключаются к интернету через смартфон. Однако такой интернет достаточно медленный.

[Кейли Флорес, школьница]:

«Она включает мобильную точку доступа на телефоне, и это сложно, потому что пользуемся я, моя сестра и мой брат. Обычно нам нужно смотреть видео. И это сложно, потому что интернет замедляется».

Также из-за ограниченного пространства детям будет сложно сконцентрироваться, особенно старшей девочке.

[Кейли Флорес, школьница]:

«Они постоянно играют рядом. Если у меня урок, мне нужно просить их уйти в другую комнату, чтобы я могла внимательно слушать».

В округах Калифорнии, которые сохранят онлайн-обучение в школах, проживает 90% населения штата.

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