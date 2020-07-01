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Американец пробежал 350 км, чтобы поднять настроение бабушке, заболевшей COVID

Американец пробежал 350 км, чтобы поднять настроение бабушке, заболевшей COVID

Американец Кори Каппеллони пробежал 350 километров, чтобы поддержать свою 98-летнюю бабушку. Она заболела коронавирусом и сильно..

Дата загрузки: 2020-07-01

Американец Кори Каппеллони пробежал 350 километров, чтобы поддержать свою 98-летнюю бабушку. Она заболела коронавирусом и сильно упала духом. Бабушка выздоровела, а спортсмен собрал 24 тысячи долларов на благотворительность.
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