Американец пробежал 350 км, чтобы поднять настроение бабушке, заболевшей COVID Американец Кори Каппеллони пробежал 350 километров, чтобы поддержать свою 98-летнюю бабушку. Она заболела коронавирусом и сильно.. Дата загрузки: 2020-07-01

Американец Кори Каппеллони пробежал 350 километров, чтобы поддержать свою 98-летнюю бабушку. Она заболела коронавирусом и сильно упала духом. Бабушка выздоровела, а спортсмен собрал 24 тысячи долларов на благотворительность.

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