Из-за жары вьетнамские фермеры сажают рис по ночам

Фермеры в деревне на окраине вьетнамской столицы теперь сажают рис по ночам. Из-за растущих дневных температур..

[Ле Ван Ха, фермер, выращивающий рис]:

«В последнее время погода была очень экстремальной. Из-за длительной тепловой волны мы мало что можем сделать в дневное время, поэтому сажаем рис по ночам, в 1 или 2 ночи. Это более эффективно, поскольку в 8 утра жара просто невыносимая».

Фермеры в деревне на окраине вьетнамской столицы теперь сажают рис по ночам. Из-за растущих дневных температур обрабатывать поля в светлое время стало невозможным.

С начала июня Ханой страдает от продолжительной тепловой волны. Температуры временами достигают 40 градусов по Цельсию.

Фермеры говорят, что их производительность сократилась вдвое. При этом ночью им удаётся поработать подольше. Также в тёмное время ростки при посадке не вянут.

[Ле Тхи Ван, фермер, выращивающая рис]:«Работа в поле приносит такой объём риса, которого хватает только для семьи. Раньше мы могли заработать на жизнь только сельским хозяйством. Теперь – нет, приходится искать другую работу. Мы работаем на земле и сажаем рис, чтобы просто есть, урожая недостаточно, чтобы его ещё продавать. Его слишком мало. Никто не хочет работать в поле».

А рекорд температуры в стране был установлен в прошлом году. В центральной провинции Хатинь воздух прогрелся до 43,4 градуса.

[Тхай Хонг Нгок, фермер, выращивающий рис]:«Я больше не могу, как раньше, выносить жару, это бесспорно. Мы даже не можем собрать урожай без техники. Если нужно было бы вручную это делать, как раньше, то я бы этим не занимался. Просто слишком жарко».

По данным метеорологического бюро, в этом сезоне от жары страдают многие провинции Вьетнама. Впрочем, прошлогодний температурный рекорд пока не побит.

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