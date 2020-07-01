Отчёт: китайские власти проводят принудительные аборты и стерилизации в регионе Синьцзян

Китайские коммунистические власти, как предполагается, проводят насильственные стерилизации и аборты, а также занимаются принудительным планированием семей среди мусульманского меньшинства уйгуров в регионе Синьцзян.

Такие данные приводятся в новом отчёте. В документе отмечается, что целью этих мер является сократить численность населения.

Исследование провёл Джеймстаунский фонд, который находится в Вашингтоне. Авторы документа говорят, что действия китайских властей подпадают под определение ООН о геноциде.

Госсекретарь США Майк Помпео сказал, что «действия КПК демонстрируют то, что она не проявляет никакого уважения к человеческой жизни и достоинству».