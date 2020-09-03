Австралия погрузилась в первую за 30 лет рецессию

Во втором квартале этого года в экономике Австралии произошёл самый большой спад в её истории. Правительство..

Во втором квартале этого года в экономике Австралии произошёл самый большой спад в её истории. Правительство подтвердило, что страна погрузилась в первую рецессию примерно за 30 лет.

[Джош Фрюденберг, министр финансов Австралии]:

«Сегодняшняя статистика подтверждает опустошающее влияние COVID-19 на экономику Австралии. Наш рекордный экономический рост, который продолжался 28 лет подряд, теперь официально прекратился. Причина? Пандемия, которая произошла впервые в этом столетии. Какие последствия? Рецессия».

Австралийское бюро статистики сообщило, что экономика страны объёмом два триллиона австралийских долларов за второй квартал сократилась на 7%. В первом квартале спад составил 0,3%.

[Скотт Моррисон, премьер-министр Австралии]:

«Как я уже сказал, это печальный день для Австралии. Наша экономика пострадала из-за паднемии COVID-19 и погрузилась в рецессию. Господин спикер сообщил ужасную новость для австралийцев, для семей по всей стране».

Австралия пополнила список развитых стран, которые официально погрузились в рецессию на фоне пандемии. В него уже входят США, Япония, Великобритания и Германия.

[Скотт Моррисон, премьер-министр Австралии]:

«Мы сделаем так, чтобы компаниям было легче нанимать людей и делать инвестиции, мы вернём австралийцев на рабочие места, ведь компании – движущая сила восстановления, и они поддерживают рабочих в этом процессе».

С марта, когда Австралия ввела карантин, более миллиона жителей страны потеряли работу. Правительство приняло пакет помощи объёмом 300 миллиардов австралийских долларов. Однако, как ожидается, потребуются новые вливания.

Короткая ссылка на эту страницу: