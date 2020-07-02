Музыка и танцы онлайн: детей в Венесуэле пытаются занять во время карантина

Карантин в Венесуэле продолжается уже три месяца. И теперь многие факультативные занятия переходят в онлайн-режим. Среди..

Карантин в Венесуэле продолжается уже три месяца. И теперь многие факультативные занятия переходят в онлайн-режим. Среди них музыка, танцы и даже чтение сказок.

Не пугает преподавателей даже то, что в стране часто отключают свет, а почти половина семей не имеет доступа к сети.

Танцевальная труппа Imagirodanza проводит занятия для мам и их дочек дважды в неделю.

[Адриана Крус, жительница Каракаса]:

«Эти 45 минут нужно полностью посвятить ребёнку. Это проявление любви и уважения. Это также помогает обучению и развитию детей».

Директор коллектива пытается придумать, как сохранить труппу. Но занятия для детей обещает продолжать.

[Кармен Виолета, директор академии Imagirodanza]:

«Мы пересмотрим наши предложения, но продолжим заниматься с детьми, поскольку считаем, что очень важно делать это в такое неопределённое время. Нужно восполнить их эмоциональные и креативные потребности, а не только кормить и следить за их здоровьем».

33-летний Луис Альфредо – трубач Национального оркестра имени Симона Боливара. Он тоже проводит занятия онлайн. Чтобы повысить интерес к предмету, он даже записал музыкальную тему из «Звёздных войн» на разных духовых инструментах.

[Луис Альфредо Санчес, музыкант]:

«Благодаря видео, которыми мы делимся на веб-сайтах, в социальных сетях, в Whatsapp и через приложение Zoom, мы хотим сделать детей ближе. Мы хотим, чтобы они почувствовали, что они не одни, и что мы поможем им заниматься и стать профессиональными музыкантами».

А эта женщина, по профессии археолог, решила переквалифицироваться. Теперь она читает детям сказки.

[Нури Дельгадо, археолог и сказочница]:

«Мы веселимся даже тогда, когда происходят такие ужасные вещи. Я говорю детям, что мы читаем вместе в то время, когда планета пытается найти баланс».

Многие говорят, что онлайн-мир на ближайшие месяцы станет реальностью для детей всей планеты.

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