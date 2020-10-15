Венесуэльцы делают игрушки и пекут торты, чтобы прожить во время карантина

Венесуэлец Альфонсо Торо много лет писал музыку для телевизионных рекламных роликов. Но из-за карантина мужчине пришлось..

Венесуэлец Альфонсо Торо много лет писал музыку для телевизионных рекламных роликов. Но из-за карантина мужчине пришлось освоить новую профессию. Теперь он делает маскарадные маски в виде головы динозавра.

Альфонсо выбрал моделью Индоминуса рекса из фильма «Мир юрского периода». По сценарию это искусственно созданный ящер, который очень силён и опасен.

[Альфонсо Торо, композитор]:

«Я сделал несколько масок и опубликовал их фотографии в Twitter. Отзывы были очень хорошие и вдохновляющие. Я не просто придумал эти маски, а сделал их похожими на оригинал».

Карантин заставил закрыться большинство венесуэльских предприятий и госучреждений. Годовая инфляция превысила 3000%. При этом страна уже шесть лет погружена в глубокий экономический кризис. К среднему классу теперь относится только около 5% населения, и девять из десяти семей со средним доходом оказались за чертой бедности.

[Омар Самбрано, социолог]:

«У людей больше нет сбережений, и остался только человеческий капитал, который мало востребован на рынке труда, альтернатив нет. Некоторые семьи пытаются найти новое занятие».

А это Рубен Бенитес, юрист с 13-летним стажем. Когда суды закрылись на несколько месяцев, он решил переквалифицироваться в кондитера. Теперь мужчина печёт торты для магазинов.

[Рубен Бенитес, юрист]:

«Сложновато, потому что я привык работать в другой области. Здесь всё по-другому. Это как если сравнить яблоко с апельсином. Но я привыкаю, ситуация заставляет действовать решительно».

Также люди с высшим образованием переквалифицируются в продавцов. А некоторые идут работать в службы доставки.

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