Как угандийские учителя осваивают новые профессии, чтобы выжить в карантин

Этим магазином детской одежды в Какири владеет угандийка Бренда Кемугиша. По профессии она учительница, но не..

Этим магазином детской одежды в Какири владеет угандийка Бренда Кемугиша. По профессии она учительница, но не получает зарплаты с марта, когда из-за пандемии закрылись все школы.

Бренда зарабатывала 100 долларов в неделю. Магазин приносит в пять раз меньше. Однако эти деньги позволяют выжить в критической ситуации. Женщина планирует сохранить бизнес, даже когда откроются школы.

[Бренда Кемугиша, учительница и предприниматель]:

«Я люблю детей, поэтому вернусь и буду преподавать. Но я не буду уделять школе так много времени, как раньше, поскольку я нужна и магазину. Буду работать и в школе, и здесь».

Необходимость в дополнительной специальности ощутили и другие учителя. Например, в этой школе преподаватели шьют маски для лица.

[Фредрик Одуор, учитель]:

«Мы поняли, что нельзя зависеть только от заработной платы учителя. Поэтому нам нужно несколько источников дохода, чтобы прокормить семьи».

Пошив масок не единственный новый навык этих учителей.

[Фредрик Одуор, учитель]:

«Первым проектом было производство тротуарной плитки и кирпичей. Но потом мы поняли, что нам нужно что-то дополнительное. Не каждый день люди покупают плитку, а нам нужно жить».

В Уганде насчитывается более 14 тысяч частных школ, в которых работают 150 тысяч учителей. Во время карантина они остались без зарплаты и пособия, поскольку помощь выдают только сотрудникам государственных учебных учреждений.

Между тем, преподаватели обещают, что после карантина обучать полученным навыкам они будут и своих учеников.

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