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Прозрачные палатки и онлайн-уроки: как детский сад в Индонезии приспосабливается к пандемии

Прозрачные палатки и онлайн-уроки: как детский сад в Индонезии приспосабливается к пандемии

Детский сад в индонезийском городе Семаранг из-за пандемии может за день принимать только шестерых детей. Для..

Дата загрузки: 2020-07-29

Детский сад в индонезийском городе Семаранг из-за пандемии может за день принимать только шестерых детей. Для их безопасности в помещении установили прозрачные палатки. При этом воспитатели и дети закрывают лица защитным экраном. В таких условиях и проходят занятия.

В детском саду числится всего 135 подопечных. Расписание составлено так, чтобы каждый ребёнок приходил раз в две недели. Детей сопровождают мамы или папы.

[отец ребёнка]:
«Мы очень поддерживаем эту программу, потому что детям (после четырёх месяцев) онлайн-обучения уже скучно. Теперь они могут получать знания в новых условиях».

Между тем воспитатели хотят и дальше регулярно учить всех детей. Поэтому они продолжают проводить онлайн-уроки, тем более что некоторых малышей по-прежнему оставляют дома.

[Джихан Нотариса, воспитанница детского сада]:
«Мне совсем не скучно, потому что я могу звонить всем друзьям и могу видеть воспитателя. Мне это нравится».

Впрочем, воспитатели не останавливаются на онлайн-обучении. Некоторые приезжают к детям домой. При этом тоже соблюдают меры безопасности и даже берут с собой небольшую прозрачную ширму.

[Эланг Ария, воспитанник детского сада]:
«Моя воспитательница пришла ко мне домой и принесла новые игрушки. Она собирает со мной мозаику и учит меня запоминать стихи. Мне нравится это, и я очень счастлив».

[мама ребёнка]:
«Нам, родителям, по душе такая идея, когда дети могут видеться с воспитателем, даже если он приходит ненадолго. При этом воспитатель может понять, хорошо ли ребёнок усвоил материал во время обучения в Интернете».

Дети также могут заниматься под присмотром мам или пап. Для этого родителям выдают обучающие материалы.
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