Финальный отсчёт: на Марс в июле отправятся сразу три миссии

Уже в этом месяце три страны отправят к Марсу летательные аппараты. Это США, Китай и Объединённые..

Уже в этом месяце три страны отправят к Марсу летательные аппараты. Это США, Китай и Объединённые Арабские Эмираты. В этот период планеты Солнечной системы выстроятся так, что можно будет сэкономить на топливе.

НАСА отправит на Красную планету новый марсоход Perseverance. Он должен будет дать окончательный ответ на главный вопрос: была ли жизнь на Марсе. Аппарат соберёт образцы грунта в кратере Джезеро и разложит их в специальные контейнеры. Затем в ходе миссии 2026 года НАСА планирует доставить эти образцы на Землю.

[Крис Линтотт, профессор астрофизики]:

«Там суше, чем в самой сухой пустыне на Земле. Атмосферы почти нет. Она очень тонкая, дышать там точно не получится. Это место грязное, поверхность состоит из красно-рыжего песка. И в этой тонкой атмосфере дуют ветры, которые поднимают грунт, и он просачивается везде».

Китай отправит к Красной планете сразу два аппарата: орбитальный и спусковой. Второй будет оснащён радиолокационной системой, которая должна будет изучить геологию Марса. В 2011 году Китай уже пытался запустить марсоход совместно с Россией. Однако ракета-носитель упала в Тихий океан.

«Роскосмос» в этом году тоже планировал миссию на Марс совместно с Европейским космическим агентством, однако из-за пандемии её отложили на 2022 год.

Тем временем, ОАЭ отправляет к Красной планете орбитальную станцию. Она, помимо прочего, проведёт исследования в нижней части марсианской атмосферы и выяснит, как зарождаются пылевые бури.

[Сюзанна Швензер, астрофизик]:

«За мной можно увидеть много зелёной растительности. Но на Марсе этого нет. Там только камни и песок. Это очень сухое место, как, например, пустыня Атакама на Земле. И даже ещё более сухое, поскольку атмосфера очень тонкая. И там холодно. Ночью температура опускается до минус 30 и даже 50 градусов по Цельсию, в зависимости от сезона».

Марс – четвёртая планета Солнечной системы. И он примерно в два раза меньше Земли. У него есть два спутника, которые называются Фобос и Деймос.

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