Как избавиться от саранчи: подать её в кебабе или заставить насекомых есть друг друга

В то время как Восточная Африка продолжает страдать от второго нашествия саранчи, группа кенийских учёных разрабатывает..

В то время как Восточная Африка продолжает страдать от второго нашествия саранчи, группа кенийских учёных разрабатывает альтернативные способы борьбы с полчищами этих насекомых.

В лаборатории Найроби экспериментируют с разными методами: от употребления саранчи в пищу до истребления её с помощью биопестицидов.

Насекомые сильно размножились из-за непривычного количества осадков, а также распространились благодаря рекордному числу циклонов. Это худшее нашествие за десятки лет.

Обычно саранчу обрабатывают химическими пестицидами, когда она ещё не начала летать. Однако химикаты наносят вред окружающей среде и убивают других насекомых.

[Кристанус Танга, исследователь]:

«Пестициды вызывают беспокойство, поскольку их в больших масштабах распыляют во многих регионах. Если этих насекомых убивать пестицидами, а потом их едят люди, то это, определённо, будет иметь негативное влияние на здоровье».

Учёные из Международного центра физиологии насекомых и экологии в Кении экспериментируют с разными биопестицидами. Ранее была подтверждена эффективность гриба Metarhizium acridum. Его распыляют на личинки и имаго саранчи, после чего они в течение 1-2 недель погибают.

Теперь же исследователи пытаются найти и другие безвредные для людей и природы бактерии, грибы и вирусы.

Кроме того, экспериментируют с запахом. Оказывается, до того как саранча начинает летать, она держится группами благодаря особому запаху. Если его устранить, то она рассредоточивается. А это заставляет насекомых поедать друг друга.

В лаборатории также придумывают разные рецепты приготовления саранчи и проводят дегустации.

По данным Всемирного банка, Восточная Африка и Йемен в этом году потратят 8,5 миллиардов долларов на пестициды для борьбы с саранчой.

Короткая ссылка на эту страницу: