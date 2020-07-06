Как избавиться от саранчи: подать её в кебабе или заставить насекомых есть друг друга
В то время как Восточная Африка продолжает страдать от второго нашествия саранчи, группа кенийских учёных разрабатывает..
Дата загрузки: 2020-07-06
В то время как Восточная Африка продолжает страдать от второго нашествия саранчи, группа кенийских учёных разрабатывает альтернативные способы борьбы с полчищами этих насекомых.
В лаборатории Найроби экспериментируют с разными методами: от употребления саранчи в пищу до истребления её с помощью биопестицидов.
Насекомые сильно размножились из-за непривычного количества осадков, а также распространились благодаря рекордному числу циклонов. Это худшее нашествие за десятки лет.
Обычно саранчу обрабатывают химическими пестицидами, когда она ещё не начала летать. Однако химикаты наносят вред окружающей среде и убивают других насекомых.
[Кристанус Танга, исследователь]:
«Пестициды вызывают беспокойство, поскольку их в больших масштабах распыляют во многих регионах. Если этих насекомых убивать пестицидами, а потом их едят люди, то это, определённо, будет иметь негативное влияние на здоровье».
Учёные из Международного центра физиологии насекомых и экологии в Кении экспериментируют с разными биопестицидами. Ранее была подтверждена эффективность гриба Metarhizium acridum. Его распыляют на личинки и имаго саранчи, после чего они в течение 1-2 недель погибают.
Теперь же исследователи пытаются найти и другие безвредные для людей и природы бактерии, грибы и вирусы.
Кроме того, экспериментируют с запахом. Оказывается, до того как саранча начинает летать, она держится группами благодаря особому запаху. Если его устранить, то она рассредоточивается. А это заставляет насекомых поедать друг друга.
В лаборатории также придумывают разные рецепты приготовления саранчи и проводят дегустации.
По данным Всемирного банка, Восточная Африка и Йемен в этом году потратят 8,5 миллиардов долларов на пестициды для борьбы с саранчой.
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