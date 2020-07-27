Пакистану угрожает масштабное нашествие саранчи, мигрирющей из Африки

В Пакистане готовятся дать отпор полчищам пустынной саранчи, которая мигрирует из Африки. Там масштабное нашествие началось..

[Фахр Имам, министр сельского хозяйства Пакистана]:

«Ситуация такова, что в следующие несколько дней или недель эти колонии саранчи из Африки и особенно из Сомали могут прилететь в Юго-Западную Азию. Это означает, что они прилетят в Иран, Пакистан и Индию».

В Пакистане готовятся дать отпор полчищам пустынной саранчи, которая мигрирует из Африки. Там масштабное нашествие началось в конце прошлого года. Вредители уже нанесли огромный урон африканским фермерам.

В прошлом году Пакистан пережил самое большое нашествие саранчи за последние три десятилетия. Страна оказалась неподготовленной к этому бедствию. Сотрудники Министерства продовольственной безопасности Пакистана предупреждают, что в этом году колония саранчи может оказаться в 400 раз больше, чем в прошлом.

При этом страна и так страдает от этих вредителей. Они должны были мигрировать обратно в Африку, но из-за холодной зимы остались и отложили личинки здесь.

Уничтожать саранчу фермерам помогают 8000 военных, которые обрабатывают поля фунгицидами. Для этого задействованы также девять самолётов.

[фермер]:

«В нашем районе было очень много саранчи, но мы вовремя позвали пакистанских солдат. Они очень быстро провели обработку и очистили большую часть нашей земли от саранчи».

Ранее Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН предупредила, что в этом году нашествие саранчи может нанести сельскому хозяйству Пакистана ущерб в пять миллиардов долларов.

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