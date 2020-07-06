Эмпайр-стейт-билдинг возвращается к работе в условиях ограничений
Здание Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке в течение 90 лет было символом экономической мощи Америки. Но теперь оно,..
Дата загрузки: 2020-07-06
На 102-х этажах здания расположены офисы многих компаний, включая LinkedIn и Expedia. Небоскрёб также привлекает тысячи туристов, которые хотят побывать на его смотровой площадке.
Посетители снова смогут полюбоваться видами только начиная с 20 июля. Однако некоторым фирмам уже разрешили вернуться к работе. Правда, им приходится приспосабливаться к новым реалиям.[Энтони Малкин, председатель фонда Empire State Realty]:
«Это обычная работа, но в необычных условиях».
Энтони Малкин возглавляет фонд, который управляет небоскрёбом. Он говорит, что всем работникам нужно иметь свои маски и антисептики для рук. На первом этаже все измеряют температуру. В лифтах нужно стоять лицом к стене.[Энтони Малкин, председатель фонда Empire State Realty]:
«Зайдя в лифт, на полу можно увидеть маркировку. Она показывает не только где встать, но и в каком направлении. В наших лифтах есть инструкции, что нужно стоять лицом к стене. Почему? Чтобы не дышать в центр кабины».
Сколько компаний вернутся в небоскрёб, пока неизвестно. Большинство предприятий, включая LinkedIn и бренд часов класса люкс Bulova, пытаются добиться того, чтобы как можно больше сотрудников работали из дома.
Также всех волнует вопрос, как будут работать обзорная площадка и сопутствующие выставки.[Энтони Малкин, председатель фонда Empire State Realty]:
«Все будут надевать маски. Некоторые выставки будут закрытыми. На них можно будет посмотреть, не прикасаясь к экспонатам. Ещё интересно то, что все будут идти в одном направлении. То есть уже не будет так, что кто-то идёт вперёд, а кто-то возвращается. Все будут идти по направлению к площадке».
В прошлом году доход от посещения обзорной площадки составил 125 миллионов долларов.
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