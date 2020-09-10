Лес вместо ноутбука: поклонники онлайн-игры встретились на природе

Чешские поклонники популярной онлайн-игры закрыли ноутбуки и приехали в лес в районе Пршибрам. Здесь проходит ежегодный..

Чешские поклонники популярной онлайн-игры закрыли ноутбуки и приехали в лес в районе Пршибрам. Здесь проходит ежегодный фестиваль, который ранее пришлось отложить из-за пандемии.

На трёхдневное мероприятие обычно собирается до 200 человек. В этот раз участников немного.

[Элишка Пабль Капланова, организатор]:

«В этом году масштабы меньше, примерно треть обычной явки. Конечно, виновен коронавирус. Весной мероприятие пришлось отложить и назначить другую дату».

Из-за небольшого числа участников традиционное сражение отменили. Вместо этого было объявлено перемирие, и люди просто общались, играли в подвижные игры и соревновались.

[участник фестиваля]:

«Я здесь второй раз, и впервые – со своей девушкой Каей. Мы очень рады, что, несмотря на коронавирус, мероприятие проходит. Это здорово, и мы с нетерпением ждём возможности повеселиться».

Участники фестиваля говорят, что рады выключить компьютеры и насладиться отдыхом на природе и общением с живыми людьми.

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